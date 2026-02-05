Надоел обычный крабовый салат? Попробуйте «Необыкновенный» с шампиньонами и жареным луком. Теплый и очень ароматный

Салат играет на интересных сочетаниях: упругая соломка крабовых палочек, мясистые ломтики грибов, хрустящий лук, нежная морковь и свежий укроп. Оливковое масло лишь подчеркивает эту многогранность, не перебивая ее, как это делает майонез.

Для салата беру 2 луковицы, очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Обжариваю лук на сковороде с разогретым растительным маслом до мягкости и легкой золотистости, затем перекладываю в большую миску. 300 граммов шампиньонов промываю, нарезаю пластинками и обжариваю на той же сковороде (можно добавить немного масла) до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Грибы выкладываю к луку. 200 граммов крабовых палочек нарезаю тонкой соломкой и также слегка обжариваю на сухой или слегка смазанной маслом сковороде буквально пару минут, чтобы они немного подрумянились. Добавляю к остальным ингредиентам. Две заранее отваренные до мягкости моркови очищаю и натираю на крупной терке. Пучок свежего укропа мелко рублю. В миску с обжаренными луком, грибами и крабовыми палочками добавляю тертую морковь и укроп. Аккуратно все перемешиваю. Заправляю салат 20 мл (около 1,5 ст. ложек) хорошего оливкового масла, добавляю соль по вкусу (учитывая, что крабовые палочки уже соленые) и еще раз аккуратно перемешиваю. Даю салату немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.