«Надо делиться»: Симоньян призвала богатых оказать помощь участникам СВО Симоньян: люди и компании, которые получают миллионы, должны поделиться с военными

Фото: Екатерина Чеснокова

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в прямом эфире телеканала «Россия 1» заявила, что богатые люди и компании с высоким доходом должны делиться прибылью с военными, особенно с теми, кто сейчас находится в зоне СВО. Она отметила, что в случае ранения контрактник в отличие от мобилизованного получит всего 28 тысяч рублей. По ее словам, получающие 28 миллионов рублей должны поделиться «с родиной, со страной».

Люди с большими и широченными карманами, я ничьим карманам не завидую, но, когда карман широкий, надо делиться. Я все время лоббирую историю о том, что нужно повысить налоги обеспеченным людям. Обязательно надо это сделать, если у нас нет другого способа, чтобы этот парень не получал 28 тысяч рублей, — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что людей, у которых не хватает эмпатии, надо заставить.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных начислений соцвыплат мобилизованным россиянам. В документе говорилось, что деньги будут начисляться со дня назначения мобилизованного на военную службу. Если мобилизованный подпишет контракт с ВС РФ, то выплаты будут приходить на его счет со дня вступления приказа в силу. Соцвыплаты будут начисляться одновременно с выплатой денежного довольствия (не менее 195 тысяч рублей в месяц).