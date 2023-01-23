Шойгу утвердил порядок начисления ежемесячных выплат мобилизованным

Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных начислений соцвыплат мобилизованным россиянам. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, говорится о том, что деньги будут начисляться со дня назначения мобилизованного на военную службу. Если мобилизованный подпишет контракт с ВС РФ, то выплаты будут приходить на его счет со дня вступления приказа в силу.

Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, — сказано в тексте приказа.

В тексте документа уточняется, что соцвыплаты будут начисляться одновременно с выплатой денежного довольствия (не менее 195 тысяч рублей в месяц).

Ранее представитель финансового блока Министерства обороны Сергей Микищенко разъяснил детали того, как будут производиться выплаты мобилизованным гражданам. По его словам, зарплата призванного по частичной мобилизации в России составит минимум 195 тысяч рублей. Микищенко отметил, что основную часть суммы (158 тысяч рублей из 195 тысяч рублей) освободят от обложения подоходным налогом. По словам представителя Минобороны, денежное довольствование мобилизованные станут получать с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы.