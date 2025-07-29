Надо быстро украсить участок? Выбираем эти скоростные цветы

Если вам нужно быстро создать цветущий уголок в саду, обратите внимание на однолетники с коротким периодом вегетации. Эти растения способны превратить пустующий участок в яркую клумбу всего за несколько недель. Они идеально подходят для тех, кто хочет мгновенного результата без долгого ожидания.

Лучшие быстрорастущие однолетники: настурция (зацветает через 40–50 дней), календула (45–50 дней), василек (50–55 дней), космея (60-65 дней) и эшшольция (40–45 дней). Эти цветы можно сеять прямо в грунт в мае, и уже к середине лета они порадуют вас обильным цветением. Они неприхотливы, устойчивы к засухе и прекрасно размножаются самосевом, возвращаясь в ваш сад год за годом.

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