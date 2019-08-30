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Непосредственные руководители бывшего сотрудника полиции, который избил до смерти студента в Брянской области, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Их накажут за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Инцидент произошёл в середине августа в посёлке Локоть. Находившийся в пьяном состоянии майор напал на молодого человека у входа в кафе. После избиения тот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. После операции студент впал в кому, а затем скончался.

Как писал News.ru, на следующий день после происшествия полицейский был уволен и заключён под стражу на два месяца.