https://static.news.ru/photo/c1268d82-4c89-11ea-91da-fa163e074e61_660.jpg Александра Новикова Фото: Скриншот видео/youtube.com

Руководство ГТРК «Камчатка», которая является филиалом ВГТРК, пригласило для разговора телеведущую Александру Новикову, рассмеявшуюся при записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом рассказал директор филиала Алексей Костылев.

По его словам, это была просто беседа, но её подробности он раскрывать не стал, сообщает ТАСС. Костылев только уточнил, что подобный разговор состоялся со всеми сотрудниками, причастными к инциденту.

Директор филиала также указал, что каких-либо административных решений в отношении ведущей ГТРК «Камчатка» пока не принято, но они будут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение правдивость видеозаписи, на которой ведущая программы «Вести» смеётся над льготами. По его словам, видеозапись «выглядит странно и вполне может быть неправдой». Соловьёв уверен, что будет проведена проверка, но сомневается, что кого-то уволят.