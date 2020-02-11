Руководство ГТРК «Камчатка», которая является филиалом ВГТРК, пригласило для разговора телеведущую Александру Новикову, рассмеявшуюся при записи репортажа об индексации пенсий для льготников. Об этом рассказал директор филиала Алексей Костылев.
По его словам, это была просто беседа, но её подробности он раскрывать не стал,
Директор филиала также указал, что каких-либо административных решений в отношении ведущей ГТРК «Камчатка» пока не принято, но они будут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв поставил под сомнение правдивость видеозаписи, на которой ведущая программы «Вести» смеётся над льготами. По его словам, видеозапись «выглядит странно и вполне может быть неправдой». Соловьёв уверен, что будет проведена проверка, но сомневается, что кого-то уволят.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен