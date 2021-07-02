Начальнику колонии дали условный срок за рабский труд женщин

Бывший глава мордовской исправительной колонии № 14 Юрий Куприянов получил два года условно за принуждение заключённых женщин к труду. Об этом в Зубово-Полянском районном суде сообщили журналистам «7×7».

Также ему запретили в течение двух лет заниматься госслужбой. При этом обвинение запрашивало 2,5 года условного заключения. Мужчина признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года Куприянов заставил 210 женщин работать на швейном производстве сверхурочно. Они трудились, в том числе ночью, по шесть дней в неделю 15 часов в сутки. Заключённые не давали согласия на этот труд.

Одна из них, Индира Багаева, пожаловалась на действия руководителя колонии. На место приехала проверка из центрального аппарата ФСИН. В связи с этим обвиняемый распорядился подготовить два фиктивных приказа о привлечении к сверхурочным работам.

Ранее стало известно, что тело заключённого нашли в исправительной колонии № 1 Ярославля, известной распространившимися видеозаписями с пытками над зеками со стороны надзирателей.