В печально известной ярославской колонии умер заключённый

Тело заключённого нашли в исправительной колонии № 1 Ярославля, известной распространившимися видеозаписями с пытками над зеками со стороны надзирателей. Об этом в пресс-службе местного УФСИН рассказали журналистам ТАСС.

По информации ведомства, после обнаружения трупа на место случившегося выехала «резервная группа с медицинским работником», однако медику не удалось спасти человека. Сейчас ФСИН проводит проверку, её материалы направят в правоохранительные органы.

Местное издание 76.ru со ссылкой на источник пишет , что мужчина покончил с собой.

В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео из Ярославской ИК-1, где сотрудники УФСИН избивают двух человек. Одного заставляют лечь на стол и бьют дубинками. От другого требуют присесть, тот говорит, что не может, после чего его силой кладут на стол и также избивают.

СУ СК РФ по региону на основании сообщений СМИ возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура инициировали проверки.

23 февраля 2021 года «Новая газета» опубликовала новое видео с избиением заключённых. Этот случай, в отличие от других, закончился летальным исходом. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили получил тяжёлые травмы, что, по словам издания, сотрудники колонии пытались скрыть от посторонних, посадив его в одиночную камеру в штрафном изоляторе.