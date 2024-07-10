На завтрак, обед и закуску: рецепт домашнего сала с мясными прожилками

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Рецепт домашнего сала

Иметь в морозилке кусок сала очень удобно, ведь это сытный завтрак, прекрасное дополнение к обеду и, конечно, отличная закуска. Расскажем, как приготовить нежное сало с мясными прожилками по-домашнему.

Ингредиенты:

свиная грудинка — 1 кг;

соль — 1/2 кг;

свежий чеснок — 10 долек;

перец черный свежемолотый — 3 ст. л.;

лавровый лист — 4 шт.

Сырую свиную грудинку нарезать стейками толщиной 5–7 см. Смешать соль и перец в отдельной миске. В емкость для засолки высыпать половину смеси, уложить в один слой свинину, посыпать ее сверху измельченным лавровым листом, нарезанным дольками чесноком и засыпать остатками соли и с перцем. Закрыть емкость крышкой и убрать в холодильник на пять суток.

После того как сало приготовилось, достать его, убрать излишки посолочной смеси, переложить в плотный пакет и убрать в морозилку. Домашнее сало с прожилками мяса можно подавать с отварным картофелем, черным хлебом, зеленым луком и горчицей.

Калорийность на 100 г: 309,02 ккал.

БЖУ: 6,35/31,25/1,62

Время приготовления: 5 суток.

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