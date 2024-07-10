Стало известно, ждать ли повышения стоимости мяса из-за жары Глава НМА Юшин: в жару животные тяжелее и медленнее набирают вес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России не ожидается дефицита и подорожания мяса, несмотря на то что в жару животные тяжелее и медленнее набирают вес, заявил в беседе с «Парламентской газетой» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, в жаркую погоду растет себестоимость производства за счет, например, повышенных расходов на электроэнергию, но и это не трагедия.

Конечно, животные, как, собственно, и люди, испытывают влияние жары. Они меньше едят, тяжелее и медленнее набирают вес. Особенно это касается крупного рогатого скота, потому что он, как правило, в отличие от птицы и свиней содержится на улице, где температурный режим поддерживать сложнее. Но все же современные технологии позволяют сводить влияние погодных условий если и не к нулю, то, по крайней мере, к относительно нетяжелым последствиям, — объяснил Юшин.

По его словам, на стоимость мяса влияет ряд факторов, в число которых входят и повышенные расходы на электроэнергию. Однако производство мяса в стране постепенно растет. Только с начала 2024 года по всем позициям прибавилось примерно на 3%. При этом рентабельность производства бройлера и свинины позволяет производителям перекрывать рост показателей без критичных издержек и не повышать цены для потребителей.

Впрочем, ждать резкого обвала цен не стоит тоже. Инфляционных факторов в секторе мясного производства достаточно. Так, один из главных — повышение зарплат, — добавил эксперт.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов ранее отметил, что цены на красную икру в России могли пойти вверх из-за того, что к берегам идет слишком малое количество красной рыбы. Он также добавил, что торговля сильно завышает цены на товар.