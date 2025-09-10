Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На завтрак и на закуску — рулетики за 5 минут, которые покорят вашу семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные рулетики с домашним сырным соусом — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает сочную мясную начинку и нежнейший сливочный дип. Рулетики в хрустящей тортилье с пикантной мясной начинкой и тягучим сыром станут хитом любого семейного ужина. Это блюдо легко приготовить, а результат превзойдет все ожидания.

250 г фарша обжаривают с половиной луковицы, добавляют 0,5 ч. л. сухого чеснока, соль, перец, 1 ч. л. кавказских трав и 1 ст. л. соуса барбекю. На тортильи выкладывают мясную начинку, сворачивают рулетиками. Для соуса 80 г моцареллы, 60 г сливок и 5 плавленых сырков нагревают на медленном огне до однородности. Рулетики выкладывают в форму, поливают сырным соусом. Запекают при 200 °C 15–20 минут.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

