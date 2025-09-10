Контрагенты требуют 250 млн рублей от российского производителя электроники

Российский производитель электроники «ПК Аквариус» за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 млн рублей, сообщает CNews. Источник заявил, что компания перестала платить контрагентам с января 2025 года, и проблема сохраняется до сих пор.

Главной причиной задолженностей собеседник издания назвал отсутствие средств из-за кассового разрыва. Другой источник объяснил, что на фоне охлаждения экономики свободных денег нет не только у «Аквариуса».

Нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей, — сказал он.

Представитель «Аквариуса» назвал сложности временными. По его словам, компания преодолела проблемы и старается исполнить обоснованные требования, после «важных изменений в структуре управления».

Ранее данные Объединенного кредитного бюро показали, что объем просрочки по целевым кредитам в России практически удвоился во втором квартале 2025 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Просрочка по ипотеке выросла на 97%, до 95 млрд рублей, а по автокредитам — на 85%, до 32 млрд рублей.