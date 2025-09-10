Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:24

Контрагенты требуют 250 млн рублей от российского производителя электроники

CNews: производитель электроники «ПК Аквариус» получил 16 исков от контрагентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский производитель электроники «ПК Аквариус» за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 млн рублей, сообщает CNews. Источник заявил, что компания перестала платить контрагентам с января 2025 года, и проблема сохраняется до сих пор.

Главной причиной задолженностей собеседник издания назвал отсутствие средств из-за кассового разрыва. Другой источник объяснил, что на фоне охлаждения экономики свободных денег нет не только у «Аквариуса».

Нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей, — сказал он.

Представитель «Аквариуса» назвал сложности временными. По его словам, компания преодолела проблемы и старается исполнить обоснованные требования, после «важных изменений в структуре управления».

Ранее данные Объединенного кредитного бюро показали, что объем просрочки по целевым кредитам в России практически удвоился во втором квартале 2025 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Просрочка по ипотеке выросла на 97%, до 95 млрд рублей, а по автокредитам — на 85%, до 32 млрд рублей.

