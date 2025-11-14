С Собчак взыскали долг по «коммуналке» Суд в Москве взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак долг по коммунальным платежам по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. При этом сумма взысканной задолженности не уточняется.

Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено, — говорится в сообщении.

Ранее Собчак рассказала, что отметила свой 44-й день рождения с размахом. Ведущая собрала десятки гостей и похвасталась подписчикам брендовыми дорогими подарками. Ей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары, среди которых обнаружилось ожерелье за 2 млн рублей, выполненное из розового золота высшей пробы.

До этого Собчак приняла участие в 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical и опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. По ее словам, все подобные сообщения, как и новости о покупке пентхауса, — кем-то выдуманный обман.