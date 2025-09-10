Дочь Задорнова поделилась архивным снимком с родителями

Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена Задорнова-Тартуси показала поклонникам архивное семейное фото. Художница в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала кадр, сделанный во время их совместной поездки в Гонконг.

На фотографии семья стоит на смотровой площадке. С нее открывается вид на город.

Единственная дочь сатирика родилась в 1990 году в браке с Еленой Бомбиной, которая работала администратором писателя. В своем личном блоге художница неоднократно отмечала, что отец всегда был и остается для нее главным примером.

После появления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», пользователи интернета вспомнили выступление Михаила Задорнова. В одной из своих историй юморист рассказывал, как в Италии его майка с аналогичной надписью привлекала всеобщее внимание.

До этого дочь Михаила Задорнова Елена отметила годовщину свадьбы с ливанским бизнесменом Али Тартуси. В соцсети она опубликовала романтические фотографии из ресторана на Мальте.