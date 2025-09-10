Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:21

Стало известно, как российские туристы отреагировали на беспорядки в Непале

В РСТ сообщили, что беспорядки в Непале не отпугнули российских туристов

Местные жители возле правительственного автомобиля, сгоревшего во время столкновений протестующих с полицией

Беспорядки в Непале не отпугнули российских туристов, сообщил телеканал 360.ru со ссылкой на пресс-службу РСТ. Там отметили, что сентябрь — низкий сезон для этого направления и сейчас граждан РФ в этой стране немного.

Оживление спроса ожидается в конце октября — начале ноября, на этот период отказов от поездок нет,говорится в сообщении.

Ранее пресс-атташе посольства России в Катманду Александр Ивашев рассказал, что около 80 российских граждан обратились в дипмиссию на фоне протестов в Непале. Он добавил, что они находятся в безопасных условиях, их жизни ничего не угрожает.

Протестующие в Непале ранее подожгли офис президента Рамы Чандры Пауделя в Махараджгундже, вынудив армию экстренно эвакуировать главу государства. Политика вывезли вертолетом в Шивапури, где расположен военный учебный центр.

