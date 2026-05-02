На завтрак готовлю «неомлет» из Аджарии — ароматный борано, который не будет резиновым даже после остывания

Обычная яичница на завтрак — это скучно. А борано — это нежный, сырный, воздушный омлет из духовки. Смесь яиц, молока, масла и тертого сыра (сулугуни, адыгейского или творожного) запекается 20-30 минут до румяной корочки. Серединка должна слегка подрагивать — тогда она останется сочной.
Что понадобится
4 яйца, 100 г молока, 150 г сыра (творожный, адыгейский или сулугуни), 2 ст. л. растительного масла, сливочное масло для смазывания, соль.
Как я готовлю
Яйца взбиваю вилкой до однородности, добавляю молоко и растительное масло, перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке и вмешиваю в яичную массу. Солю по вкусу.
Форму или сковороду смазываю сливочным маслом, выливаю смесь. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 20-30 минут до румяной корочки. Серединка должна слегка подрагивать. Остывший омлет оседает, остается мягким и сочным.
