22 марта 2026 в 12:00

На вкус как ягода, на вид — как драгоценность: эти томаты покоряют с первого урожая и плодоносят до снега

Сорт томата «Черничный щербет» — настоящая находка для тех, кто ищет необычные, яркие и невероятно вкусные помидоры. Он сладкий, насыщенный, с отчетливыми ягодными нотками, за что сорт и получил свое название.

«Черничный щербет» — это не просто овощ, а настоящий десерт с грядки. Его плоды поражают воображение: темно-фиолетовая кожица с матовым налетом, скрывающая плотную, насыщенно-бордовую мякоть.

Формой они напоминают крупные черри, а вкусом — настоящую лесную ягоду с легким сладковатым послевкусием. Этот уникальный вкус обусловлен высоким содержанием антоцианов — тех же антиоксидантов, что делают чернику и ежевику такими полезными.

Кусты вырастают крепкими, высокими и буквально усыпаны плодами, которые хороши и в свежем виде, и в консервации. Этот сорт — настоящая находка для тех, кто хочет удивить близких необычными, полезными и невероятно вкусными томатами, которые к тому же не доставляют хлопот в уходе.

Мария Левицкая
