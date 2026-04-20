Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:32

Капуста без слизней и белокрылки: место на даче, где вырастают крепкие, здоровые кочаны

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы капуста не стала обедом для слизней, а выросла крепкой и здоровой, место для ее посадки нужно выбирать с умом, опираясь на два главных правила: грамотный севооборот и правильное соседство.

Идеальными предшественниками для нее считаются бобовые (горох, фасоль), которые обогащают почву азотом, а также огурцы, ранний картофель, лук и корнеплоды, такие как морковь и свекла. А вот после других крестоцветных — редиса, репы, брюквы или любой другой капусты — сажать ее нельзя ни в коем случае. Возвращать капусту на прежнее место можно только через 3–4 года.

Но даже самая правильная грядка не защитит капусту от прожорливых слизней, если рядом не будет растений-защитников. Эти вредители не переносят резких запахов, поэтому высадите по периметру капустной грядки чеснок и лук — их фитонциды дезориентируют вредителя и замаскируют «вкусный» для слизней аромат капусты.

Отличными компаньонами станут также пряные травы: тимьян, розмарин, укроп и петрушка. А для комплексной защиты и красоты можно высадить бархатцы и календулу — их запах отпугивает не только слизней, но и тлю с белокрылкой.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
Общество
дачи
огороды
капуста
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.