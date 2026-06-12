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12 июня 2026 в 22:15

Не вянет от солнца, не гниет от дождя и не ломается от ветра: цветок-боец — не агрессивный

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы ищете цветок, который не боится ни палящего солнца, ни проливных дождей, ни даже сильных порывов ветра, обратите внимание на этот многолетник.

Рудбекия блестящая — настоящий рекордсмен по выносливости: его крепкие, прямостоячие, ветвистые стебли не ломаются под ударами урагана и не гнутся под тяжестью воды после ливня, а густая темно-зеленая листва сохраняет свежесть даже в самую сильную жару и засуху.

Главное же преимущество — непрерывное цветение с середины лета до самых морозов, когда другие растения уже увядают. Ярко-желтые, золотистые или оранжевые соцветия-корзинки диаметром до 10 см с контрастной бархатисто-темной серединкой напоминают маленькие солнышки и создают в саду настоящий солнечный фейерверк, который не тускнеет ни от перепадов температур, ни от непогоды.

Кроме того, этот многолетник не боится болезней и вредителей, легко размножается делением куста и даже дает самосев, но при этом не агрессивен и не захватывает соседнюю территорию.

Ранее были названы быстрорастущие цветы для посадки в июне.

Проверено редакцией
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