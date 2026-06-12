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12 июня 2026 в 23:33

Сажаете — и сад превращается в бело-розовую сказку: растут даже в полутени в любой точке России

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете о саде в бело-розовых тонах, который будет радовать вас с начала лета до глубокой осени и не потребует сложного ухода, обратите внимание на три проверенных многолетника.

Первая в этом списке — астильба, чьи воздушные пушистые метелки нежно-розового и белого цветов парят над ажурной резной листвой с июня по август. Она предпочитает полутенистые места, выдерживает морозы и не требует укрытия на зиму.

Второй кандидат — аквилегия сорта Pink Petticoat («розовая пачка»), чьи махровые цветки диаметром до 7 см напоминают пышные балетные юбки нежно-розового оттенка. Этот многолетник цветет с июня по август, прекрасно растет как в полутени, так и на солнце.

Третий в списке — тысячелистник птармика «жемчужница», который с июня до осени покрывается махровыми белоснежными соцветиями, напоминающими россыпь мелкого жемчуга. Растение абсолютно неприхотливо: растет на солнце и в полутени, не боится засухи, не требует частых поливов и практически не болеет.

Ранее были названы быстрорастущие цветы для посадки в июне.

Проверено редакцией
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