Санитарка скорой помощи пойдет под суд из-за слов о Путине «Осторожно, новости»: в Кемеровской области на санитарку скорой помощи завели дело из-за слов о Путине

В Кемеровской области на сотрудницу скорой помощи завели уголовное дело из-за критических высказываний и призывов к нападению на президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, женщину обвинили в призывах к террористической деятельности. Она получила обязательство о явке в полицию.

По данным «Осторожно, новости», 34-летняя сотрудница Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского и мать двоих детей долгое время испытывала финансовые трудности. По мнению авторов канала, это и могло стать причиной критики в адрес президента страны.

Ранее в поселке Товарково Калужской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму и экстремизму. Причиной стали листовки, предположительно, развешанные им на улице в населенном пункте. В них отрицалась принадлежность Крыма России и содержалась резкая критика политики руководства РФ.