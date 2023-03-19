Калужанина заподозрили в терроризме из-за листовок про Крым ASTRA: жителя Калужской области заподозрили в призывах к терроризму из-за листовок про Крым

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В поселке Товарково Калужской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму и экстремизму, пишет Telegram-канал ASTRA. По его данным, причиной стали листовки, предположительно, развешанные им на улице в населенном пункте. В них отрицалась российская принадлежность Крыма и содержалась резкая критика политики руководства РФ.

Мужчина [в листовках] якобы называл Крым украинским, а российский режим — «фашистским», — говорится в сообщении.

По данным канала, 16 марта на мужчину завели два уголовных дела — по части 1 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и по части 1 статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Как уточняет Telegram-канал Avtozak LIVE, по первой статье может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, по второй — до четырех лет.

Отмечается, что подозреваемый работает озеленителем в структуре РЖД.

Ранее в Сургуте задержали 26-летнего местного жителя, который призывал в соцсетях «сжечь Россию» и «напасть на Москву». По данным Telegram-канала SHOT, задержанный является уроженцем Дагестана, в его отношении возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.