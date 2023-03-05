Сургутянина задержали за призывы сжечь Россию и напасть на Москву SHOT: полицейские задержали жителя Сургута за призывы сжечь Россию и напасть на Москву

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники полиции задержали в Сургуте 26-летнего местного жителя, который оставлял в Сети призывы сжечь Россию и напасть на Москву, сообщает Telegram-канал SHOT. В отношение него было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму.

По данным канала, 26-летний уроженец Дагестана написал большое количество антивоенных комментариев под публикациями в соцсетях. Он обращался к богу и призывал его сжечь родную страну дотла. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Baza сообщала, что в Санкт-Петербурге местный студент вломился в здание военного комиссариата и оставил на стенах антивоенные надписи. По данным канала, он был задержан полицейскими, молодому человеку грозит уголовное наказание по двум статьям — о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил России.

До этого Тобольский суд арестовал 15-летнего местного жителя, готовившего поджог здания местного военкомата. По версии следствия, 23 февраля мальчик шел к зданию военкомата с «коктейлем Молотова» и зажигалкой в руках. Его вовремя заметили сотрудники ФСБ и задержали на полпути. Следствие расценило поступок мальчика как теракт. Его обвиняют по двум статьям — о приготовлении преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и о теракте (ст. 205 УК РФ). Молодой человек будет находиться в следственном изоляторе до 22 апреля.