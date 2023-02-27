Студент вломился в военкомат и расписал стены антивоенными надписями Baza: в Санкт-Петербурге студент вломился в военкомат и оставил там антивоенные надписи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге студент местного университета вломился в здание военкомата и оставил на стенах антивоенные надписи. По данным канала, он был задержан полицейскими, молодому человеку грозит уголовное наказание по двум статьям о хулиганстве и дискредитации ВС РФ.

Инцидент произошел ночью 26 февраля, в здании военкомата дежурил охранник, он услышал, как где-то поблизости бьется стекло, пришел на шум и обнаружил, что на стенах первого этажа здания появилось несколько надписей с антивоенными лозунгами, мужчина обратился в полицию, позднее подозреваемый был задержан, сообщает Baza

Ранее суд в Тобольске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего местного жителя, который планировал поджечь здание местного военкомата. По версии следствия, 23 февраля мальчик шел к зданию военкомата с «коктейлем Молотова» и зажигалкой в руках. Его вовремя заметили сотрудники ФСБ и задержали на полпути. Следствие расценило поступок мальчика как теракт. Его обвиняют по двум статьям — о приготовлении преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и о теракте (ст. 205 УК РФ). Молодой человек будет находиться в следственном изоляторе до 22 апреля.