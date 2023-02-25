Готовивший теракт 15-летний школьник оказался в СИЗО Суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника, который собирался поджечь военкомат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Тобольске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего местного жителя, который планировал поджечь здание местного военкомата, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствие расценило поступок мальчика как теракт. Молодой человек будет находиться в следственном изоляторе до 22 апреля.

23 февраля мальчик шел к зданию военкомата с «коктейлем Молотова» и зажигалкой в руках. Его вовремя заметили сотрудники ФСБ и задержали на полпути. Его обвиняют по двум статьям — о приготовлении преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и о теракте (ст. 205 УК РФ).

Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По решению суда юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года, — говорится в сообщении суда.

В конце января суд в России впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске. Обвиняемый из Югры Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.