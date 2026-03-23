23 марта 2026 в 22:30

На сладенькое в пост готовлю яблоки, груши и персики: три рецепта запеченных фруктов

Фото: D-NEWS.ru
Запеченные фрукты — это идеальный постный десерт, который готовится просто, а по вкусу не уступает изысканным пирожным. Предлагаем три рецепта с разными начинками.

Яблоки, запеченные с медом и орехами: удалите сердцевину, наполните смесью измельченных грецких орехов, меда, изюма и корицы, запекайте 20 минут при 180 °C. Яблоки становятся мягкими, с карамельной сладостью и ореховым хрустом.

Груши с клюквой и апельсином: разрежьте груши пополам, удалите сердцевину, выложите в форму, посыпьте сахаром, запеките 15 минут, затем наполните углубления клюквой, полейте апельсиновым соком и запекайте еще 10 минут. Груши получаются нежными, с кисло-сладкой ягодной начинкой.

Персики с миндалем и медом: разрежьте персики пополам, удалите косточки, в углубления положите смесь меда и рубленого миндаля, посыпьте корицей, запекайте 15 минут. Персики становятся сочными, с хрустящей ореховой корочкой.

Эти рецепты спасут вас, когда хочется чего-то сладенького в пост.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
