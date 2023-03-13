На школьных формах учеников может появиться патриотический атрибут Минпросвещения поддержало идею внедрить патриотические значки в качестве элемента школьной формы

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Замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев положительно отреагировал на инициативу включения патриотических значков, как дополнительного элемента школьной формы. Свой ответ он направил в виде письма депутату Госдумы Яне Лантратовой, ранее выступившей с таким предложением, передает ТАСС.

Минпросвещения РФ рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения, — говорится в тексте письма.

В своем ответе он пояснил, что вопросы создания и утверждения дизайна таких значков Минпросвещения проработает совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Ранее Яна Лантратова заявила, что школьникам следует запретить съемку на смартфоны во время уроков. По ее словам, использование гаджетов мешает нормальной работе педагогов и отвлекает самих учащихся от получения знаний, тогда как запрет позволит защитить педагогов от хулиганства.

Ранее комитет Государственной Думы по просвещению направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой рассмотреть возможность возвращения в школьную образовательную программу черчения. По мнению парламентариев, отсутствие этого предмета в программе снижает уровень технического, пространственного и творческого мышления школьников.