На Сахалине танк упал на проезжую часть

В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что машина лежит кверху гусеницами на дороге. При падении танк повредил асфальт. Водители вынуждены объезжать опрокинутую технику, из-за чего на дороге образовалась небольшая пробка.

Агентство «Сахалин-Курилы» со ссылкой на военную автоинспекцию по Южно-Сахалинску отмечает, что в этом районе перевозили военную технику. В какой-то момент водитель не справился с управлением.

Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и скинул танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и увезут. Серьёзного ничего нет, все целы, все здоровы, — сказали в ведомстве.

В мае лёгкий ретро-танк Т-26 загорелся на генеральной репетиции парада к Дню Победы в Уфе. Топливо разилось на корпус и воспламенилось. Водитель сам сумел потушить пламя до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений МЧС смыли топливо с асфальта и пролили место возгорания.