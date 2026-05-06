На пикники езжу только ради этих хачапури: рецепт до невозможности прост — сыр и пласт слоеного теста

Хачапури на углях удивят всех гостей на пикнике. Хрустящее слоеное тесто с расплавленным, тягучим сыром сулугуни внутри, приготовленное на мангале, получается невероятно вкусным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (размороженного), 300 г сыра сулугуни.

Простой рецепт: сыр нарежьте крупными кубиками (2–3 см). Тесто нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Каждый кубик сыра обмотайте полоской теста, чтобы сыр был полностью закрыт. Насадите получившиеся «колобки» на шампуры. Жарьте на слабых углях (не над открытым огнем), постоянно поворачивая, до золотистого цвета теста. Подавайте горячими.

