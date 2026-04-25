Мариную мясо без экспериментов: лук и стакан минералки — идеальный дуэт для шашлыка

Маринад для свиной шеи с газированной водой — это рецепт невероятно сочного и нежного шашлыка, который готовится за считаные часы. Никаких экспериментов, рецепт проверен годами.

Лук с петрушкой, размятые до сока, и пузырьки газировки размягчают мясо, делая его мягким и ароматным без уксуса и майонеза. Шашлык получается сочным, с золотистой корочкой и пряным вкусом.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свиной шеи, 4–5 крупных луковиц, большой пучок петрушки, соль, черный перец, 1 стакан газированной минеральной воды.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами, петрушку мелко порубите. В большой миске смешайте лук, петрушку, соль и перец. Сильно помните руками, чтобы лук и зелень выделили сок. Мясо нарежьте кусками 4–5 см, добавьте к луку. Тщательно перемешайте, влейте газированную воду. Еще раз перемешайте.

Накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 4–6 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая лишний лук. Жарьте на углях до румяной корочки.

Дарья Иванова
1,5 кг свиной шеи
4-5 крупных луковиц
большой пучок петрушки
соль, черный перец
1 стакан газированной минеральной воды
