На Пасху пеку кулич-синнабон с коричной прослойкой и сливочной глазурью — волокнистый мякиш со снежной шапкой

Беру дрожжевое тесто, корицу и сливочный сыр и пеку на Пасху кулич-синнабон с коричной прослойкой и сливочной глазурью. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто любит необычные десерты и хочет удивить гостей.

Получается обалденная вкуснятина: волокнистый, маслянистый мякиш с ароматом ванили, слои корицы и карамельной начинки, а сверху — густая белоснежная шапка из сливочного сыра, которая делает кулич похожим на знаменитую булочку.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли; для начинки — 100 г размягченного масла, 150 г коричневого сахара, 2 столовые ложки корицы; для глазури — 150 г сливочного сыра, 50 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Раскатайте в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте смесью сахара и корицы. Сверните рулет, уложите в форму спиралью. Дайте подойти, выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Для глазури взбейте сыр, масло, пудру и ваниль. Покройте остывший кулич. Этот кулич-синнабон станет хитом вашего пасхального стола.

