09 апреля 2026 в 16:00

На Пасху друзья буквально записываются ко мне в гости — все ради этого кулича с лавандой и тыквой

Фото: D-NEWS.ru
Сочетание сладкой тыквы и утонченной лаванды может показаться смелым, но именно в этой гармонии и кроется магия рецепта.

Что понадобится

Для теста: тыквенное пюре — 150 г, яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, сахар — 150 г, ванильный сахар — 10 г, сливочное масло — 60 г, соль — 1 щепотка, мука — 400–450 г, быстродействующие сухие дрожжи — 7 г, цукаты — 100 г.

Для глазури: сливки 33% — 100 мл, сушеная лаванда — 1 ч. л., сахарная пудра — 150–200 г.

Для цукатов (опционально): яблочный сок — для замачивания, коньяк — 1 ст. л.

Как готовлю

Цукаты заранее промываю и замачиваю в смеси яблочного сока и коньяка для ароматизации.

Тыкву очищаю, нарезаю кубиками и отвариваю на пару до полной мягкости, после чего пюрирую блендером до однородной консистенции и отмеряю нужное количество.

В чаше миксера соединяю яйца, молоко, оба вида сахара, растопленное сливочное масло, соль и тыквенное пюре, тщательно перемешиваю.

Добавляю просеянную муку, смешанную с быстродействующими дрожжами, и замешиваю гладкое, немного липкое тесто. Ввожу в него отжатые от жидкости цукаты и вымешиваю еще раз до равномерного распределения.

Тесто перекладываю в смазанную маслом миску, накрываю пленкой и убираю в теплое место для подъема примерно на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться вдвое.

Обминаю подошедшее тесто, распределяю по формам, заполняя их лишь на половину объема, и даю расстояться до почти полного заполнения форм.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 35–40 минут до сухой деревянной шпажки. Готовые куличи полностью остужаю на решетке.

Для глазури сливки нагреваю почти до кипения вместе с лавандой, снимаю с огня и даю настояться под крышкой 30 минут, затем процеживаю и остужаю.

Небольшими порциями вливаю лавандовые сливки в сахарную пудру, активно вымешивая, до получения гладкой, пастообразной консистенции, напоминающей густую сметану. Покрываю остывшие куличи глазурью и украшаю по своему вкусу.

Дмитрий Демичев
