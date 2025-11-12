На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство

Иногда так хочется поставить на стол что-то не просто вкусное, а по-настоящему волшебное. Салат «Жемчуг на снегу» — именно такое блюдо. С первого взгляда он покоряет своей элегантностью и загадочностью, напоминая рассыпанные по искристому снегу драгоценные жемчужины. А готовится это чудо из самых простых и доступных продуктов, которые наверняка есть у каждой хозяйки. Это тот самый случай, когда минимальные усилия и немного фантазии рождают кулинарный шедевр, способный вызвать искренний восторг у ваших гостей и превратить обычный ужин в маленький праздник.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов отварного куриного филе, 100 граммов грецких орехов, 150 граммов твердого сыра, 3 отварных яйца, 100 граммов маслин без косточек, майонез, соль и перец. Куриное филе и яйца мелко нарежьте ножом или разберите на волокна. Сыр натрите на мелкой терке. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и мелко порубите. Все ингредиенты, кроме сыра и маслин, смешайте в миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Готовую салатную массу выложите на блюдо горкой, формируя подобие сугроба. Всю поверхность салата обильно и равномерно покройте слоем натертого сыра — это будет наш «снег». Маслины разрежьте пополам и разложите их по сырному покрову срезами вверх, имитируя россыпь жемчуга. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике.

