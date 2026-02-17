Зимняя Олимпиада — 2026
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся

Фото: D-NEWS.ru
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пиве — и блины получаются тонкими, ажурными и совсем не рвутся. Это гениально простое и невероятно вкусное открытие для тех, кто любит кружевные блинчики. Необычность рецепта в том, что пиво работает и как разрыхлитель, и как секрет эластичности: углекислота создает сотни пузырьков, делая тесто воздушным, а спирт испаряется при жарке, оставляя лишь легкий хмельной аромат, который при выпечке исчезает. Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, прозрачные блинчики с румяными кружевными краями, которые тают во рту, но при этом остаются настолько прочными, что не рвутся даже при сворачивании с самой сочной начинкой. Они идеально подходят и для сладких, и для соленых вариантов, а готовить их — одно удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 100 мл светлого пива, 400 мл молока или воды. 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 200 г муки, 2 ст. ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте пиво и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно размешивая венчиком до однородности. Тесто получится жидким, как обычное блинное. Влейте масло и дайте постоять 10–15 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом (первый раз) и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны. Складывайте стопкой, смазывая сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
