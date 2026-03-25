На молоке и кефире — прошлый век: этот кулич на сметане остается свежим целую неделю, а мякиш — как пух

Беру сметану, дрожжи и муку и пеку куличи, которые остаются влажными, слоистыми и свежими даже спустя несколько дней. Получается обалденная выпечка: нежный, чуть влажный мякиш, тонкая румяная корочка, а аромат ванили и сливочного масла наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл молока, 50 г живых дрожжей (или 11 г сухих), 3 яйца, 200 г сахара, 150 г сливочного масла, 250 г сметаны, щепотка ванили, 300 г изюма, 700 г муки. Слегка подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, сметану, ваниль и подошедшую опару.

Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. В конце добавьте изюм. Дайте тесту подойти в тепле 1,5–2 часа, обминая один раз. Разложите по формам на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Готовые куличи остудите и украсьте по желанию. Сметана делает свое дело — выпечка получается идеальной.

