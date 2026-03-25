Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 17:41

Раскрыто, как рехаб в Кемерово может избежать наказания за смерть пациентов

Адвокат Багатурия: кемеровский рехаб может избежать наказания после экспертизы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кемеровский реабилитационный центр может избежать ответственности за смерть пациентов по результатам экспертизы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это осуществимо, если удастся доказать отсутствие связи между действиями клиники и смертельными исходами.

Надо понимать, что такого рода новости [о смерти пациентов в реабилитационных центрах], как правило, носят эмоциональный характер. И если посмотреть на всех пациентов, то наверняка будут и те, кто доволен. Также нужно дождаться результатов официального расследования. Следственный комитет, очевидно, будет назначать посмертные экспертизы по установлению причин кончины. Если будет установлено, что нет причинно-следственной связи между действиями клиники и смертями, то, соответственно, не наступит никаких уголовно-правовых последствий, — пояснил Багатурия.

Ранее в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово скончался пациент, после чего Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), который был амбассадором этого учреждения, объявил о разрыве сотрудничества с клиникой. Правоохранительные органы задержали бывшего главврача и директора филиала.

Кемерово
адвокаты
клиники
скандалы
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.