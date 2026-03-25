Раскрыто, как рехаб в Кемерово может избежать наказания за смерть пациентов

Кемеровский реабилитационный центр может избежать ответственности за смерть пациентов по результатам экспертизы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это осуществимо, если удастся доказать отсутствие связи между действиями клиники и смертельными исходами.
Надо понимать, что такого рода новости [о смерти пациентов в реабилитационных центрах], как правило, носят эмоциональный характер. И если посмотреть на всех пациентов, то наверняка будут и те, кто доволен. Также нужно дождаться результатов официального расследования. Следственный комитет, очевидно, будет назначать посмертные экспертизы по установлению причин кончины. Если будет установлено, что нет причинно-следственной связи между действиями клиники и смертями, то, соответственно, не наступит никаких уголовно-правовых последствий, — пояснил Багатурия.
Ранее в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово скончался пациент, после чего Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), который был амбассадором этого учреждения, объявил о разрыве сотрудничества с клиникой. Правоохранительные органы задержали бывшего главврача и директора филиала.