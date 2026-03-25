В Shell раскрыли сроки энергетического кризиса в Европе

Shell предупредила о риске энергетического кризиса в Европе

Генеральный директор Shell Ваэль Саван предупредил о риске нехватки энергии и топлива в Европе в апреле, передает The Guardian. По его словам, ситуация напрямую зависит от снятия Ираном блокады Ормузского пролива.

Южная Азия первой приняла на себя основной удар. Затем это перешло на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле — в большей степени на Европу, — сказал Саван.

Ранее сообщалось, что Европа вступает в период закачки газа в подземные хранилища с существенно сниженными запасами. Это может усилить конкуренцию с азиатскими покупателями за поставки на фоне ограниченного предложения. Ситуация осложняется перебоями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР. О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

