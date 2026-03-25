В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ Bloomberg: истощение запасов газа вынудит Европу жестче конкурировать с Азией

Европа вступает в период закачки газа в подземные хранилища с существенно сниженными запасами, передает Bloomberg. Это может усилить конкуренцию с азиатскими покупателями за поставки на фоне ограниченного предложения.

Ситуация осложняется перебоями поставок, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения подземных хранилищ газа в Нидерландах снизился до примерно 6%, что стало историческим минимумом. В Германии показатель также остается значительно ниже средних значений и составляет около 22%.

На этом фоне европейские страны могут увеличить закупки сжиженного природного газа в летний период для восстановления запасов. Это приведет к усилению конкуренции с азиатскими импортерами за ограниченные объемы поставок на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР. О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.