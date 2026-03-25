25 марта 2026 в 17:48

Захарова анонсировала саммит БРИКС в Индии

Захарова: саммит БРИКС в Индии состоится в сентябре

Фото: МИД РФ
Саммит стран БРИКС в Индии состоится в сентябре, а встреча министров иностранных дел — в мае, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, дипломаты обсудят международную повестку.

Уверена, что совместными усилиями нам удастся подойти к следующему саммиту БРИКС, который состоится в сентябре, с осязаемыми достижениями. <...> Одним из ключевых мероприятий на политическом треке помимо традиционной встречи лидеров станет, конечно, совещание министров иностранных дел стран БРИКС, запланированное на май, — отметила Захарова.

Представитель МИД выразила уверенность в заинтересованности Индии развивать сотрудничество в рамках БРИКС. По ее словам, отношения внутри объединения строятся на принципах взаимного уважения и учета интересов партнеров.

Ранее Турция направила официальное приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме. Анкара заявила, что возлагает большие надежды на визит российского министра.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

