Захарова анонсировала саммит БРИКС в Индии

Саммит стран БРИКС в Индии состоится в сентябре, а встреча министров иностранных дел — в мае, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, дипломаты обсудят международную повестку.

Уверена, что совместными усилиями нам удастся подойти к следующему саммиту БРИКС, который состоится в сентябре, с осязаемыми достижениями. <...> Одним из ключевых мероприятий на политическом треке помимо традиционной встречи лидеров станет, конечно, совещание министров иностранных дел стран БРИКС, запланированное на май, — отметила Захарова.

Представитель МИД выразила уверенность в заинтересованности Индии развивать сотрудничество в рамках БРИКС. По ее словам, отношения внутри объединения строятся на принципах взаимного уважения и учета интересов партнеров.

Ранее Турция направила официальное приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме. Анкара заявила, что возлагает большие надежды на визит российского министра.