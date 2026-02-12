На кефире вергуны получаются всегда! Пышные, румяные, и долго не черствеют

Эти вергуны на кефире — гениально простое и невероятно вкусное угощение, которое готовится быстрее, чем исчезает со стола. Их необычность в том, что вместо дрожжей здесь работает кефир, делая тесто воздушным, а хрустящая сахарная корочка появляется сама, без лишних танцев с бубном. Получаются обалденные хрустики: пышные, румяные, с золотистой карамельной корочкой снаружи и нежной, слегка слоистой мякотью внутри. Они идеальны к чаю, кофе или просто так, пока никто не видит.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 яйцо, 3 ст. ложки сахара, щепотка соли, 400–450 г муки, 1 ч. ложка соды и 2 ст. ложки растительного масла в тесто. В глубокой миске смешайте кефир с яйцом, сахаром, солью и маслом. Добавьте соду и сразу всыпайте просеянную муку частями, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 15 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см, нарежьте на полоски шириной 2–3 см, а каждую полоску — на ромбики. В центре каждого сделайте надрез и выверните один край. Жарьте вергуны в разогретом растительном масле во фритюре или глубокой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые выкладывайте на бумажное полотенце и щедро посыпьте сахарной пудрой.

