12 февраля 2026 в 12:00

Хрустящие, нежные, с золотистой корочкой — эти капустные оладьи разлетаются быстрее, чем я их жарю

Фото: D-NEWS.ru
Эти капустные оладьи — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превращает обычную капусту в кулинарный хит. Его необычность в том, что овощ не тушится часами, а сохраняет лёгкую хрустинку внутри нежной яичной основы, создавая идеальный контраст текстур. Получается потрясающая вкуснятина: румяная, аппетитно хрустящая корочка с золотистыми краями и мягкая, сочная серединка с тонким сливочным ароматом. Такие оладьи исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете жарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты (можно пекинской), 2 яйца, 2 ст. ложки муки или манки, соль, чёрный перец и любимые специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте острым ножом или на специальной тёрке. Переложите в глубокую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, пока она не станет мягче и не пустит сок — это главный секрет сочных оладий. Добавьте яйца, муку, перец и специи. Тщательно перемешайте до однородной массы, напоминающей густую сметану. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарьте под крышкой 3–4 минуты до золотистого низа, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты с другой стороны. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
капуста
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
