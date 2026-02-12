На Западе перестали считать США надежным союзником Politico: большинство канадцев и европейцев не считают США надежным союзником

Жители Канады, Германии, Франции и Великобритании не считают США надежным союзником, показал опрос компании Public First, опубликованный Politico. Наибольший уровень недоверия зафиксирован в Канаде — 57%, далее следуют Германия (50%), Франция (44%) и Великобритания (39%).

Позитивно оценивают партнерские качества Вашингтона 35% британцев — это самый высокий показатель среди опрошенных стран. Издание отмечает, что за последний год негативное восприятие США как союзника заметно усилилось.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в критическую фазу и может рассчитывать только на собственные силы. Комментируя политику торговых пошлин США и их притязания на Гренландию, он предупредил, что бездействие приведет к тому, что «через пять лет Европа будет сметена».

Кроме того, французский лидер обвинил президента США Дональда Трампа в попытках расчленить Евросоюз. Макрон отметил, что Вашингтон открыто презирает Европу, призвав не склонять голову перед агрессией и не пытаться достичь соглашения любой ценой.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не планируют оставлять европейцев без своего контроля. При этом, по мнению дипломата, союзники по НАТО должны самостоятельно финансировать военные приготовления и закупать оружие у Вашингтона.