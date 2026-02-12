Зимняя Олимпиада — 2026
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обычный бутерброд может стать настоящим суперфуд-завтраком, если добавить авокадо. Этот плод превращает привычный перекус в питательное и вкусное блюдо, которое легко приготовить за считанные минуты. Авокадо богат полезными жирами и микроэлементами, а вместе с крем-сыром и цельнозерновым хлебом получается завтрак с высокой питательной ценностью.

Для приготовления понадобятся спелый авокадо, мягкий крем-сыр и хлеб — лучше цельнозерновой или ржаной. Ломтики слегка подсушите в тостере для хрустящей текстуры. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, мякоть размягчите вилкой и смешайте с крем-сыром в пропорции 1:1 до однородной массы. Приправьте солью, перцем и по желанию каплей лимонного сока. Намажьте смесь на хлеб. Для разнообразия добавьте тонкие ломтики слабосоленой красной рыбы или немного перца чили. Бутерброды лучше есть сразу, чтобы сохранить хруст и свежесть.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить что-то вкусное без дорогих продуктов и долгой нарезки слоев. Этот салат хорош тем, что собирается быстро, получается сочным и отлично подходит к любому гарниру. Главный секрет — ароматная горячая заправка, которая раскрывает вкус обычных овощей.

