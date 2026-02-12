Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026

Блогера Зубарева хотят признать иноагентом и запретить фильм с его участием

Зампред ВРНС Иванов призвал запретить прокат фильма с участием блогера Зубарева

Александр Зубарев Александр Зубарев Фото: Социальные сети
В России следует запретить прокат фильма «Скуф» с участием блогера Александра Зубарева, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, подобные картины далеки от искусства и созданы для разжигания скандала.

Абсолютно недопустимым и оскорбительным будет для всех граждан России, для наших воинов, для памяти погибших детей, если Министерство культуры выдаст прокатное удостоверение фильму с участием Александра Зубарева. Этот человек, уроженец Донецка, имеющий украинское гражданство, публично в прямом эфире шутил о «бургерах с русскими младенцами», присоединившись тем самым к циничному русофобскому флешмобу, запущенному на Украине. Мы требуем незамедлительно признать данного блогера иностранным агентом и не допустить выхода фильма «Скуф» на экраны, — высказался Иванов.

Он отметил, что ранее Зубарев собирал средства для ВСУ, негативно отзывался о российской армии и за несколько часов до обстрела Шебекино в мае 2023 года публично желал украинским военным удачи. По словам депутата, это явная поддержка действий Киева и издевательство над жертвами украинской агрессии.

Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги, уплаченные российскими зрителями, конвертированы в новую порцию русофобии или, не дай бог, в помощь тем, кто убивает российских солдат и мирных жителей? Это не киноискусство — это провокация, рассчитанная на скандал. И неслучайно продюсерами фильма выступают структуры, связанные с людьми, которым недавно запретили въезд в Россию, а сам Зубарев тесно общается с признанными иноагентами, — добавил Иванов.

Ранее суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запретив ему на три года управлять сайтами. Блогера наказали за уклонение от обязанностей иноагента.

