Финансист назвал регионы России с более высокой зарплатой

Жители регионов с холодным климатом, где наблюдается нехватка рабочей силы, получают более высокие зарплаты, чем население южных территорий РФ, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, разница в среднем заработке между суровыми северными и благоприятными для проживания южными субъектами может достигать двукратного значения.

Если говорить о дифференциации заработных плат в различных регионах РФ, то во многом более высокие зарплаты характерны для регионов с трудными климатическими условиями, где есть больше холодных месяцев в году и менее доступны продукты. Также в таких регионах есть спрос на рабочую силу и нет достаточного уровня предложения. Если мы посмотрим на другую конъюнктуру в других регионах, то мы обнаружим, что в южных регионах благоприятные климатические условия, но есть большие проблемы на рынке труда. Сравнивая крайние северные и южные регионы, разница в зарплатах может достигать два раза, — пояснил Бархота.

Он отметил, что к таким северным регионам относятся Чукотка и Магаданская область. По его словам, там находятся большие запасы полезных ископаемых и плохая возможность размещения местной рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области — средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей. В ноябре 2024-го ни один субъект РФ не мог похвастаться таким уровнем доходов населения.