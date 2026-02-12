Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:32

Финансист назвал регионы России с более высокой зарплатой

Финансист Бархота: высокие зарплаты получают жители регионов с холодным климатом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители регионов с холодным климатом, где наблюдается нехватка рабочей силы, получают более высокие зарплаты, чем население южных территорий РФ, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, разница в среднем заработке между суровыми северными и благоприятными для проживания южными субъектами может достигать двукратного значения.

Если говорить о дифференциации заработных плат в различных регионах РФ, то во многом более высокие зарплаты характерны для регионов с трудными климатическими условиями, где есть больше холодных месяцев в году и менее доступны продукты. Также в таких регионах есть спрос на рабочую силу и нет достаточного уровня предложения. Если мы посмотрим на другую конъюнктуру в других регионах, то мы обнаружим, что в южных регионах благоприятные климатические условия, но есть большие проблемы на рынке труда. Сравнивая крайние северные и южные регионы, разница в зарплатах может достигать два раза, — пояснил Бархота.

Он отметил, что к таким северным регионам относятся Чукотка и Магаданская область. По его словам, там находятся большие запасы полезных ископаемых и плохая возможность размещения местной рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области — средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей. В ноябре 2024-го ни один субъект РФ не мог похвастаться таким уровнем доходов населения.

Россия
регионы
зарплаты
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX
Продюсер объяснил неожиданное преображение Галкина и Пугачевой
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
В МИД России указали на кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя
Врач рассказал, почему полезны прогулки на лыжах
Россия и Азербайджан сверили график политических контактов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.