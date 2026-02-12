Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:38

Картошку пожарил и… получил хрустящий салат — контраст текстур, который влюбляет: топ-рецепт для ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это идеальный салат для тех, кто ценит контрасты: нежный бекон, хрустящий картофель, сочные корнишоны и пикантная заправка создают настоящий фейерверк ощущений во рту.

Для салата мне понадобится: молодой картофель (8 шт.), сырокопченый бекон (150 г), красный лук (80 г), корнишоны (100 г), свежая зелень (50 г). Для заправки: сметана (3 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), соус чили (1 ч. л.), чеснок по желанию.

Картофель тщательно мою щеткой (можно не чистить, если кожура тонкая) и нарезаю дольками толщиной около 1 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности — он должен хрустеть снаружи, но оставаться мягким внутри. Бекон нарезаю полосками и обжариваю до хрустящего состояния. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами, корнишоны — кружочками. Зелень мелко рублю. Для заправки смешиваю сметану, зернистую горчицу, соус чили и измельченный чеснок (если использую). В большой салатнице соединяю остывший картофель, бекон, лук, корнишоны и зелень. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 10-15 минут для пропитки — но не дольше, чтобы картофель не потерял свою хрустящую текстуру. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Скоро 23 Февраля и 8 Марта: 3 мировых салата на любое застолье или вкусный ужин — простые продукты и отменный вкус
Общество
Скоро 23 Февраля и 8 Марта: 3 мировых салата на любое застолье или вкусный ужин — простые продукты и отменный вкус
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Общество
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Блины «Сковородочные кружева» на ряженке — румяные, нежные и с ажурным краем: простой рецепт для идеального утра
Общество
Блины «Сковородочные кружева» на ряженке — румяные, нежные и с ажурным краем: простой рецепт для идеального утра
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Общество
Бутерброды с авокадо за 5 минут: простой и питательный завтрак, который понравится всей семье
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
еда
рецепты
салаты
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.