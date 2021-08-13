На автобусы перевозчика взорвавшейся в Воронеже маршрутки ставили газ

На автобусах воронежской компании АТП-1, которой принадлежит взорвавшаяся маршрутка, в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование. Тем не менее сам перевозчик заявил после трагедии, что все автобусы в парке дизельные. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Если же все автобусы в парке компании дизельные, то возникает несостыковка — дело в том, что АТП-1 получала штрафы от МВД за незаконную или неправильную установку газового оборудования на машины. По данным СПАРК, это произошло дважды. Один из штрафов пришёл в компанию 23 ноября 2017 года.

Кроме того, как стало известно, только один автобус АТП-1 имел законную установку газового оборудования. Тем не менее проверка и на нём выявила нарушения.

Маршрутка взорвалась в Воронеже вечером 12 августа, в этот момент автобус находился на остановке. Как только двери за последними пассажирами закрылись, прогремел взрыв. От автобуса остался только каркас, взрывная волна снесла обшивку автомобиля.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина умерла в больнице, перед этим ей ампутировали ноги. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что движение восстановлено на месте взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Национальный антитеррористический комитет рассматривает несколько версий причины взрыва.