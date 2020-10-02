На 85-ю акцию в поддержку Фургала вышли примерно 500 человек

На территории Хабаровская 3 октября прошла очередная, 85-я по счёту акция в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. На митинг в субботу вышли примерно 500 человек.
Участники акции по традиции собрались возле здания регионального правительства. После этого люди двинулись по проезжей части, а затем вернулись к «Белому дому».
На протяжении трёх недель подряд каждую субботу на площади возле «Белого дома» включают классическую музыку. Участники митинга несли шары, транспаранты и плакаты с изображениями экс-губернатора. Люди скандировали лозунги в поддержку Фургала и критиковали власти.
Представители мэрии заявили, что с каждой акцией число участников сокращается.
На 12:00 (05:00 мск) на площадь имени Ленина вышло около 500 человек. Требования у митингующих остаются прежними, — сообщается на сайте местной администрации.
Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.
Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет Хабаровского края завёл уголовное дело против участника акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первое подобное производство.