На 85-ю акцию в поддержку Фургала вышли примерно 500 человек

https://static.news.ru/photo/8cd239ee-0540-11eb-8283-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

На территории Хабаровская 3 октября прошла очередная, 85-я по счёту акция в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. На митинг в субботу вышли примерно 500 человек.

Участники акции по традиции собрались возле здания регионального правительства. После этого люди двинулись по проезжей части, а затем вернулись к «Белому дому».

На протяжении трёх недель подряд каждую субботу на площади возле «Белого дома» включают классическую музыку. Участники митинга несли шары, транспаранты и плакаты с изображениями экс-губернатора. Люди скандировали лозунги в поддержку Фургала и критиковали власти.

Представители мэрии заявили, что с каждой акцией число участников сокращается.

На 12:00 (05:00 мск) на площадь имени Ленина вышло около 500 человек. Требования у митингующих остаются прежними, — сообщается на сайте местной администрации.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет Хабаровского края завёл уголовное дело против участника акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первое подобное производство.