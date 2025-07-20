Мясо по правилам кето: запеканка, о которой все забудут чизбургеры

Если любите чизбургеры, но соблюдаете кето, этот рецепт точно стоит попробовать. Мясная кето-запеканка с фаршем — сочная, с ароматом бекона, сырной корочкой и пикантными огурчиками. Это сытное и простое блюдо подойдёт и для ужина, и как перекус, который удобно взять с собой.
Рекомендуем сохранить пошаговый рецепт — так вы не промахнётесь ни с текстурой, ни со вкусом.
Ингредиенты на 4 порции
- Говяжий фарш — 400 г
- Бекон — 50 г
- Маринованные огурцы — 100 г
- Помидоры — 100 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Сливки 20% — 200 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- Чёрный перец — 0,5 ч. л.
- Салат для подачи
Как приготовить
1. Подготовьте ингредиенты.
Говяжий фарш охладите, форму для запеканки смажьте маслом. Включите духовку на 200 °C.
2. Обжарьте бекон.
Разогрейте сухую сковороду и быстро обжарьте полоски бекона до хрустящей корочки. Выложите их на тарелку.
3. Обжарьте фарш.
На той же сковороде 5 минут готовьте фарш, помешивая.
4. Подготовьте овощи.
Помидоры и огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите.
5. Смешайте фарш с овощами.
В фарш добавьте огурцы, помидоры, половину сыра, соль и перец. Хорошо перемешайте.
6. Соберите запеканку.
В форму выложите полоски бекона, сверху — мясную смесь.
7. Сделайте заливку.
Смешайте сливки с яйцами и оставшимся сыром. Вылейте соус на начинку, равномерно распределите.
8. Запекайте.
Поставьте форму в духовку на 25 минут, пока не появится румяная корочка.
9. Подавайте.
Дайте запеканке немного остыть. Украсьте листьями салата, можно подать со свежими огурцами.
Эта кето-запеканка хороша и горячей, и холодной — её удобно взять с собой на перекус или приготовить заранее на ужин. Чтобы добавить блюду питательности, можно запечь рядом немного цветной капусты.
Попробуйте приготовить уже сегодня — и вы точно не захотите возвращаться к обычным чизбургерам.
Устали от обычной яичницы и омлетов? Эти хрустящие яичные конверты с сырной начинкой станут вашим новым любимым завтраком.