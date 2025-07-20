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20 июля 2025 в 20:24

Мясо по правилам кето: запеканка, о которой все забудут чизбургеры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если любите чизбургеры, но соблюдаете кето, этот рецепт точно стоит попробовать. Мясная кето-запеканка с фаршем — сочная, с ароматом бекона, сырной корочкой и пикантными огурчиками. Это сытное и простое блюдо подойдёт и для ужина, и как перекус, который удобно взять с собой.

Рекомендуем сохранить пошаговый рецепт — так вы не промахнётесь ни с текстурой, ни со вкусом.

Ингредиенты на 4 порции

  • Говяжий фарш — 400 г
  • Бекон — 50 г
  • Маринованные огурцы — 100 г
  • Помидоры — 100 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Чёрный перец — 0,5 ч. л.
  • Салат для подачи

Как приготовить

1. Подготовьте ингредиенты.

Говяжий фарш охладите, форму для запеканки смажьте маслом. Включите духовку на 200 °C.

2. Обжарьте бекон.

Разогрейте сухую сковороду и быстро обжарьте полоски бекона до хрустящей корочки. Выложите их на тарелку.

3. Обжарьте фарш.

На той же сковороде 5 минут готовьте фарш, помешивая.

4. Подготовьте овощи.

Помидоры и огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите.

5. Смешайте фарш с овощами.

В фарш добавьте огурцы, помидоры, половину сыра, соль и перец. Хорошо перемешайте.

6. Соберите запеканку.

В форму выложите полоски бекона, сверху — мясную смесь.

7. Сделайте заливку.

Смешайте сливки с яйцами и оставшимся сыром. Вылейте соус на начинку, равномерно распределите.

8. Запекайте.

Поставьте форму в духовку на 25 минут, пока не появится румяная корочка.

9. Подавайте.

Дайте запеканке немного остыть. Украсьте листьями салата, можно подать со свежими огурцами.

Эта кето-запеканка хороша и горячей, и холодной — её удобно взять с собой на перекус или приготовить заранее на ужин. Чтобы добавить блюду питательности, можно запечь рядом немного цветной капусты.

Попробуйте приготовить уже сегодня — и вы точно не захотите возвращаться к обычным чизбургерам.

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рецепты
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блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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