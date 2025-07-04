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04 июля 2025 в 11:21

Мясо по-французски: слоёное счастье под сырной шапкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется и вкусно, и сытно, и красиво — это блюдо выручает всегда. Оно простое в приготовлении, но выглядит по-праздничному!

Сочная свинина, нежная картошечка, ароматные помидорчики под золотистой сырной корочкой — настоящий кулинарный шедевр для семейного ужина.

Ингредиенты

  • Свинина — 600 г
  • Картофель — 800 г
  • Помидоры — 260 г
  • Лук — 200 г
  • Сметана — 350–400 г
  • Сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Мясо нарезаем пластинками, слегка отбиваем, солим и перчим. Готовим соус из сметаны с чесноком. Картошку и помидоры режем кружочками, лук — полукольцами. В форму слоями выкладываем: картофель (смазываем соусом), лук, мясо (смазываем соусом), снова лук, картофель (смазываем), помидоры (смазываем). Запекаем под фольгой 1 час при 200 °C, затем 10–15 минут без фольги с сыром. Аромат стоит — пальчики оближешь!

Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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