Мясо по-французски: слоёное счастье под сырной шапкой!

Когда хочется и вкусно, и сытно, и красиво — это блюдо выручает всегда. Оно простое в приготовлении, но выглядит по-праздничному!

Сочная свинина, нежная картошечка, ароматные помидорчики под золотистой сырной корочкой — настоящий кулинарный шедевр для семейного ужина.

Ингредиенты

Свинина — 600 г

Картофель — 800 г

Помидоры — 260 г

Лук — 200 г

Сметана — 350–400 г

Сыр — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Мясо нарезаем пластинками, слегка отбиваем, солим и перчим. Готовим соус из сметаны с чесноком. Картошку и помидоры режем кружочками, лук — полукольцами. В форму слоями выкладываем: картофель (смазываем соусом), лук, мясо (смазываем соусом), снова лук, картофель (смазываем), помидоры (смазываем). Запекаем под фольгой 1 час при 200 °C, затем 10–15 минут без фольги с сыром. Аромат стоит — пальчики оближешь!

Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.